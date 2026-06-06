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Vannacci a Viareggio presenta i parlamentari new entry: “Futuro Nazionale continua a crescere”

Nel partito fondato dal generale europarlamentare i deputati Furgiuele e Bof da Lega Salvini, Bergamini e Pierro da Forza Italia. Con economista Rinaldi, ex eurodeputato Lega. Vannacci: "Non siamo noi a fare la questua. Sono gli altri a venire da noi"

PoliticaPrimo Piano
CINZIA GORLA
CINZIA GORLA
Vannacci a Viareggio presenta i parlamentari new entry:
(Foto Fb Futuro Nazionale Pistoia)
1 ' di lettura
Roberto Vannacci annuncia l’ingresso in Futuro Nazionale di quattro deputati e di un ex eurodeputato.
La presentazione sabato 6 giugno nella Viareggio in cui Vannacci vive.
Entrano in Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale europarlamentare Roberto Vannacci i deputati Domenico Furgiuele e Gianangelo Bof da Lega Salvini. E Attilio Pierro e Davide Bergamini da Forza Italia. Con i quattro deputati fa il suo ingresso in Futuro Nazionale l’economista Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato Lega Salvini nella precedente legislatura.
In attesa della costituente nazionale del partito di Vannacci a Roma il 13 e 14 giugno.
Roberto Vannacci: “Siamo a 94mila iscritti, non ci ferma più nessuno”.
Poi: “Non siamo noi a fare la questua. Sono gli altri a venire da noi.
Mentre qualcuno ci dava per una meteora, Futuro Nazionale continua a crescere. E lo fa senza accordi di palazzo, senza poltrone promesse e senza operazioni costruite a tavolino.
Oggi si aggiungono al nostro progetto i parlamentari Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all’eurodeputato Antonio Maria Rinaldi.
E non finisce qui. Sindaci, consiglieri comunali e consiglieri regionali continuano a contattarci e a raggiungerci perché credono in una proposta politica nuova, libera e radicata nei territori. Non inseguiamo nessuno. Non facciamo la questua. Non chiediamo permesso.
Sono uomini e donne che scelgono spontaneamente di condividere una visione fatta di sovranità, identità, sicurezza e difesa degli interessi nazionali.
Dovevamo essere il deserto. E invece continuiamo a crescere”.

 

© Riproduzione riservata

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