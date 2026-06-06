Vannacci a Viareggio presenta i parlamentari new entry: “Futuro Nazionale continua a crescere”

Poi: “ Non siamo noi a fare la questua. Sono gli altri a venire da noi.

Mentre qualcuno ci dava per una meteora, Futuro Nazionale continua a crescere . E lo fa senza accordi di palazzo, senza poltrone promesse e senza operazioni costruite a tavolino.

E non finisce qui. Sindaci, consiglieri comunali e consiglieri regionali continuano a contattarci e a raggiungerci perché credono in una proposta politica nuova, libera e radicata nei territori. Non inseguiamo nessuno. Non facciamo la questua. Non chiediamo permesso.