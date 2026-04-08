Ryanair cancella decine di rotte per il 2026

Una revisione profonda della rete europea porterà meno voli e collegamenti ridotti in diversi Paesi a partire dal 2026 e ridisegna la propria presenza in Europa, con un impatto significativo su diversi Paesi e milioni di passeggeri. Alla base della decisione ci sarebbe un aumento generalizzato dei costi operativi nel settore dell’aviazione civile europea. In particolare, incidono i rincari delle tasse aeroportuali, l’incremento delle imposte sul trasporto aereo e il rialzo delle tariffe per il controllo del traffico. Secondo la compagnia, questi fattori rendono alcune rotte meno sostenibili dal punto di vista economico.

I tagli colpiscono in modo rilevante la Spagna, dove Ryanair ha chiuso la base operativa di Santiago de Compostela e interrotto i collegamenti verso Asturie, Vigo, Valladolid e Jerez. Riduzioni sono previste anche su Santander, Saragozza e alcune destinazioni delle Isole Canarie.

In Germania sono state cancellate circa 24 rotte, coinvolgendo aeroporti come Berlino, Amburgo, Colonia e Francoforte-Hahn, con effetti anche sugli scali minori. In Francia, invece, sono stati soppressi i voli verso Bergerac, Brive e Strasburgo, mentre in Belgio il taglio di circa 20 tratte ha ridotto l’offerta dagli aeroporti di Bruxelles e Charleroi.

Particolarmente rilevante il caso del Portogallo, dove la compagnia ha azzerato i collegamenti verso le Azzorre, cancellando tutte le sei rotte attive e interrompendo completamente le operazioni nell’arcipelago. Una scelta che potrebbe coinvolgere circa 400mila passeggeri all’anno.

La strategia è quella di concentrare la flotta su mercati più competitivi, dove i costi risultano inferiori e la domanda più stabile. Tra le destinazioni che beneficeranno dell’aumento dei voli ci sono Malta, Budapest e Marrakech.

Per i passeggeri la notizia comporta possibili disagi. In caso di cancellazione o ritardi superiori alle tre ore, si applica il Regolamento UE 261/2004, che garantisce il diritto al rimborso o alla riprotezione su un volo alternativo.

È inoltre previsto il diritto all’assistenza, con pasti, bevande e, se necessario, pernottamento in hotel. Nei casi in cui la cancellazione sia imputabile alla compagnia, può essere riconosciuta anche una compensazione economica, variabile in base alla distanza del volo.

Chi ha già prenotato è invitato a verificare lo stato del proprio viaggio e a conservare tutta la documentazione utile per eventuali richieste di rimborso. Il riassetto annunciato da Ryanair rappresenta un cambiamento rilevante per il trasporto aereo europeo, con possibili ripercussioni sui costi e sull’organizzazione dei viaggi nei prossimi mesi.