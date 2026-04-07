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Bilancio di Pasqua: le mete preferite dagli italiani. Firenze e Lucca tengono alta la bandiera della Toscana

Da Parigi, la più cara con 365 euro a notte, fino a Taranto, la meta più abbordabile della top 30. Ecco quanto hanno speso i nostri connazionali per il pernottamento festivo

Economia
REDAZIONE
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Mura di Lucca
Mura di Lucca
1 ' di lettura

FIRENZE – Il ponte pasquale si è appena concluso e, con il rientro alla quotidianità, è tempo di tracciare un bilancio definitivo sulle scelte turistiche degli italiani. Secondo i dati raccolti ed elaborati dal portale Holidu.it, le festività di Pasqua e Pasquetta appena trascorse hanno confermato il forte desiderio di viaggiare dei nostri connazionali, divisi tra il fascino delle grandi capitali europee e la riscoperta delle bellezze della penisola.

Il focus sulla Toscana: Firenze e Lucca in classifica

Guardando alla graduatoria delle trenta mete più ricercate per queste ultime vacanze, la Toscana si è ritagliata un ruolo di assoluto rilievo. La regina incontrastata della regione si conferma Firenze, che si è piazzata in una prestigiosa quinta posizione nella classifica generale. Trascorrere le festività nel capoluogo toscano ha richiesto ai viaggiatori un budget medio di 262 euro a notte.

A tenere alta la bandiera regionale ci ha pensato anche Lucca, che si attesta al sedicesimo posto della graduatoria. La città delle mura ha offerto un’alternativa turistica altrettanto affascinante ma più accessibile dal punto di vista economico, registrando un prezzo medio di 164 euro per pernottamento.

Il podio e le tendenze generali

Allargando lo sguardo al resto della top 30, il gradino più alto del podio delle preferenze degli italiani spetta a Roma, dove una notte è costata in media 255 euro. Subito dietro si posiziona la prima destinazione estera: Parigi. La capitale francese si prende la medaglia d’argento e risulta anche la città più cara in assoluto tra quelle in lista, con i suoi 365 euro a notte. Medaglia di bronzo per Napoli (143 euro a notte), seguita al quarto posto dalla spagnola Barcellona (353 euro), che precede proprio Firenze.

Scorrendo le altre posizioni, la top 10 si chiude con l’inserimento di città come Torino, Bari, Palermo, Milano e la località montana di Livigno. Per chi ha cercato il massimo risparmio senza rinunciare al viaggio, la destinazione più economica tra le trenta più ambite è stata la pugliese Taranto (quattordicesima assoluta), dove è bastata una media di appena 91 euro a notte per godersi le festività.

© Riproduzione riservata

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