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Infortuni, Cozzoli (Ads): “Innovazione per mobilità sicura e sostenibile”

Lavoro
REDAZIONE
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1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il messaggio è chiaro: sicurezza sul lavoro significa anche sicurezza sulle strade e sulle autostrade. Il 90% degli italiani sceglie ancora il trasporto su gomma, quindi la macchina per recarsi al lavoro e questo è un dato di cui tener conto. E Autostrade dello Stato vuole dare un contributo perché la mobilità sia sempre più sicura, efficiente, sostenibile e moderna. E questo non a parole, ma nei fatti. Da questo punto di vista il driver di crescita che contribuisce alla sicurezza delle persone e dei lavoratori è l’innovazione”. Lo ha detto Vito Cozzoli, amministratore delegato Autostrade dello Stato, conversando con l’Adnkronos a margine del suo intervento al Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro e in corso alla Nuvola all’Eur a Roma.  

“Abbiamo lanciato -ha spiegato Cozzoli- un programma di progetti innovativi che non sono parole ma fatti. A Mestre con l’intelligenza artificiale in galleria che consente di rilevare immediatamente un incidente e ai vigili del fuoco di intervenire in modo immediato. Ripeto, fatti non parole”, ha sottolineato l’ad di Ads.  

“A giugno -ha annunciato- partiremo con i droni sul Monte Bianco, a luglio con la sensoristica e il digital twin attraverso i droni. Questo è il contributo che Autostrade dello Stato vuole dare affinché le autostrade siano più sicure, più moderne, più efficienti e anche più rispettose di tutti i lavoratori che oggi scelgono l’autostrada per muoversi. Che siano autotrasportatori, che siano operatori della logistica, che siano pendolari. Quindi autostrade più sicure significa anche dare maggiori garanzie per i lavoratori che vedono l’autostrada come un’occasione non soltanto di trasporto, ma anche di crescita e di occupazione”, ha concluso.  

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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