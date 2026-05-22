25.9 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Open House 2026, 320 visitatori e prenotazioni al completo per Palazzo Corrodi sede di Cassa geometri

Lavoro
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Palazzo Corrodi, edificio storico sede della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, apre le porte a un pubblico di oltre 320 visitatori, aderendo, per l’ottavo anno consecutivo, alla manifestazione Open House Roma. Il programma del festival dell’architettura, che accompagna curiosi e appassionati alla scoperta di luoghi della Capitale di grande valore storico-culturale solitamente inaccessibili al pubblico, prevede per la sede della Cassa due giornate di apertura, sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 17.45. Le prenotazioni, già esaurite da giorni, confermano il successo dell’iniziativa. 

I 16 gruppi, ciascuno composto da 20 visitatori, previsti nel corso del prossimo fine settimana saranno supportati dal personale dell’Ente che comprende anche una guida esperta, pronta a illustrare la storia dell’edificio, costruito sulla base di un’idea del pittore Hermann Corrodi e su progetto di Gualtiero Aureli tra il 1903 e il 1906 per ospitare diciassette atelier d’artista. Tra gli artisti che lo scelsero come studio: Onorato Carlandi, Enrico Coleman, Giulio Aristide Sartorio, Paolo Michetti e lo scultore Christian Hendrik Andersen.  

L’edificio, al civico 4 del Lungotevere Arnaldo da Brescia, è stato anche la dimora dove visse e morì Trilussa. Il suo studio divenne un luogo celebre della vita culturale romana: una sorta di wunderkammer, ricca di libri, oggetti, strumenti musicali, arredi e memorie personali. Proprio da Palazzo Corrodi fu trasmesso negli anni ’20 il primo annuncio radiofonico dell’Unione Radiofonica Italiana; qui trovarono spazio gli uffici della Metro Goldwin Mayer e della Fono Roma. La ristrutturazione dell’edificio e degli ambienti interni curata da Paolo Portoghesi tra il 1988 e il 1992 si distingue per il linguaggio raffinato che coniuga eredità storica e innovazione. Elemento centrale del progetto di restauro rimane la spettacolare scala elicoidale sospesa con funi d’acciaio nascoste in colonne di travertino. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
27.4 °
24.9 °
39 %
2.6kmh
0 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2469)ultimora (1250)Video Adnkronos (435)ImmediaPress (261)lavoro (118)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati