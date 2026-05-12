Giovanni Caccamo: “Ho attraversato l’oceano per salvare i sogni” Video News 12 Maggio 2026 14:06 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Bullismo, Annalisa Minetti: “può essere sconfitto, disagio può essere opportunità” Video News Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo ‘tislelizumab efficace’ Video News Farmaceutica: Sartori (BeOne), ‘con tislelizumab si concretizza impegno in tumori solidi’ Video News Tumori: oncologo Pietrantonio ‘importante approccio terapeutico iniziale’ Video News Annalista Minetti: “Sport e sacrificio, ecco insegnamento Maratona Bullismo 2026” Video News Scuola, Pacifico (Anief): “Buoni pasto, welfare e mobilità tra le priorità del nuovo contratto” Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Career Day Luiss: da trent’anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video News Tartufo, Giuliano Martinelli: “Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo” Video News Carlo Cracco: “La cultura del tartufo crea valore per il territorio” Video News TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l’evoluzione de Il Casolare con legumi e farine Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.3 ° C 21.5 ° 19.4 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 23 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Italia Mondo Micro-gioie quotidiane, cosa sono e perché riducono lo stress Cronaca Sciopero generale il 18 maggio con Usb e altri sindacati di base: stop a treni, scuola e sanità Cronaca Incendio al Liceo ‘Pesenti’ di Cascina, ipotesi dolosa Ambiente ed Energia Rebuild 2026, Albertini Petroni (Assoimmobiliare): “Serve riforma filiera immobiliare” Cronaca Vulnerabilità idrogeologica sul Monte Faeta: territorio in allerta fino a mercoledì SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Bullismo, Annalisa Minetti: “può essere sconfitto, disagio può essere opportunità” Video News Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo ‘tislelizumab efficace’ Video News Farmaceutica: Sartori (BeOne), ‘con tislelizumab si concretizza impegno in tumori solidi’ Video news Video News Bullismo, Annalisa Minetti: “può essere sconfitto, disagio può essere opportunità” Video News Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo ‘tislelizumab efficace’ Video News Farmaceutica: Sartori (BeOne), ‘con tislelizumab si concretizza impegno in tumori solidi’