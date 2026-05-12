Scuola, Pacifico (Anief): “Buoni pasto, welfare e mobilità tra le priorità del nuovo contratto” Video News 12 Maggio 2026 13:03 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Career Day Luiss: da trent’anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video News Tartufo, Giuliano Martinelli: “Oggi il nostro lavoro è selezionare il tartufo migliore nel mondo” Video News Carlo Cracco: “La cultura del tartufo crea valore per il territorio” Video News TuttoFood: Farchioni1780 annuncia l’evoluzione de Il Casolare con legumi e farine Video News A Tuttofood Felicia traccia la nuova rotta del benessere con una nuova pasta integrale Video News Food: Camicia (Andriani), ‘dalla pasta al mondo bakery, miriamo a estendere fibre e vitamine’ Video News Food: Lentini (Andriani), ‘una pasta integrale con 60% di fibre in più rispetto a media del mercato’ Video News La tregua fragile, il no a Schroeder e lo scambio dei prigionieri Video News Sciopero trasporto aereo oggi, cosa c’è da sapere Video News Conservatorismo verde, la ricetta di Nazione Futura per l’ambiente Carica altri Firenze nubi sparse enter location 20.3 ° C 21.5 ° 19.4 ° 50 % 6.2kmh 40 % Mar 23 ° Mer 18 ° Gio 20 ° Ven 15 ° Sab 15 ° Ultimi articoli Primo Piano Birindelli incorona la Pianese prima dell’esame Lecco: “Valori umani immensi, comunque vada è una stagione straordinaria” Lavoro Fiere, da domani al 16 maggio a Milano Transpotec Logitec e Nme-Next Mobility Exhibition Demografica Cuore, tumori e vecchi killer: di cosa muore oggi l’Italia Cronaca Seguite e aggredite a bordo dei convogli: la Polfer blocca un sospettato a Firenze Santa Maria Novella Sport nazionale Coppa Italia, Lazio e Inter si sfidano per il terzo trofeo della stagione SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Career Day Luiss: da trent’anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione Video news Video News Università: Carisano (Luiss), ‘Formiamo i ragazzi insieme alle aziende’ Video News Career Day Luiss: da trent’anni un hub di opportunità per il futuro dei giovani Video News “Il tartufo non va snaturato”: Martinelli rilancia il valore della tradizione