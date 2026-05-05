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Futuro in bilico per Marin: l’infortunio frena il rientro e mette in stand-by l’ipotesi Siviglia

Il contratto in scadenza il 30 giugno apre nuovi scenari, ma la trattativa con la dirigenza andalusa ha subito una frenata per le condizioni del giocatore

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
Pisa Bologna Marin
Foto di: sito web / Pisa Sc x Cecchi
1 ' di lettura

PISA – Prosegue il percorso di recupero per Marius Marin. Il giocatore sta continuando a svolgere allenamenti a parte e, allo stato attuale, mancano tempistiche precise per un suo rientro in gruppo. Appare tuttavia altamente improbabile una sua disponibilità in vista dell’imminente match contro la Cremonese.

Secondo quanto raccolto dalla redazione del Corriere Toscano, l’assenza del calciatore in gare ufficiali si protrae ormai dallo scorso 15 marzo. In quell’occasione, che vide il Pisa trionfare sul campo contro il Cagliari, la sua partita durò appena sedici minuti prima di essere costretto ad abbandonare il rettangolo verde a causa di un problema al ginocchio. Un’assenza pesante in un finale di stagione amaro, segnato dall’ormai certa retrocessione matematica del club nerazzurro.

A rendere ancora più complesso il quadro generale c’è la situazione legata al suo futuro professionale. L’accordo contrattuale che lega il giocatore al club toscano è infatti prossimo alla conclusione, con la scadenza fissata al 30 giugno 2026.

Sul fronte del mercato, il profilo di Marin aveva attirato nei mesi scorsi il forte interesse del Siviglia. Tuttavia, la trattativa con la società spagnola ha subito una frenata. La dirigenza andalusa ha momentaneamente sospeso la propria pianificazione sportiva per due motivi ben precisi: da un lato preferisce attendere l’evoluzione clinica dell’infortunio del giocatore, dall’altro la squadra è in questo momento totalmente concentrata sull’obiettivo salvezza, lottando per non retrocedere e mantenere così il proprio posto nella massima serie.

© Riproduzione riservata

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