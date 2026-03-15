Caracciolo trascina un Pisa stoico: i nerazzurri battono il Cagliari nonostante l’inferiorità numerica

PISA – Una prova di forza e di grande solidità permette al Pisa di superare il Cagliari per 3-1. La formazione nerazzurra, pur costretta a giocare in inferiorità numerica per gran parte dell’incontro a causa di una grave ingenuità nel corso del primo tempo, riesce non solo a difendere il vantaggio acquisito nei minuti iniziali, ma ad allungare le distanze nella ripresa. I toscani hanno dimostrato un’eccellente tenuta mentale e tattica, incanalando a proprio favore un match ricco di episodi e capovolgimenti di fronte.

L’avvio di gara sorride immediatamente ai padroni di casa. Già al 5′, i nerazzurri si rendono pericolosi sugli sviluppi di un calcio di punizione con un colpo di testa di Durosinmi che termina alto. La pressione toscana si concretizza due minuti più tardi: Calabresi si inserisce tempestivamente in area di rigore e subisce il fallo di Sulemana, inducendo il direttore di gara ad assegnare il penalty. Dal dischetto si presenta Moreo, che spiazza Caprile e firma il vantaggio. La reazione del Cagliari è immediata e viene affidata a Obert, il quale all’11’ incorna un preciso cross di Palestra mandando il pallone a stamparsi sulla traversa. Il Pisa non si scompone e al 20′ costruisce una nitida doppia occasione: il primo tentativo di Tramoni viene murato dalla retroguardia, mentre sulla ribattuta il tiro di Aebischer trova la pronta risposta del portiere sardo.

L’inerzia della partita rischia di capovolgersi al 36′, quando Durosinmi commette una grave leggerezza, rifilando un calcio a palla lontana a Mina e rimediando un’espulsione che lascia il Pisa in dieci uomini. Forte della superiorità numerica, il Cagliari prova ad alzare il baricentro e impegna Nicolas con una conclusione dalla distanza di Obert sugli sviluppi di un corner. Nonostante l’uomo in meno, è però la compagine toscana a sfiorare il raddoppio in pieno recupero, con Hojholt che si vede negare la gioia del gol da un provvidenziale intervento di Caprile in chiusura di frazione.

Al rientro dagli spogliatoi, il Pisa scende in campo con un piglio estremamente aggressivo e, nel giro di due minuti, indirizza in modo netto l’incontro grazie a uno scatenato Caracciolo. Al 52′, il difensore nerazzurro approfitta di un assist involontario di Folorunsho per infilare Caprile con un preciso destro ravvicinato. L’euforia toscana non si placa e al 54′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, lo stesso Caracciolo si ritrova tutto solo all’interno dell’area piccola, deviando il pallone con il ginocchio destro per il clamoroso 3-0.

Il triplo svantaggio scuote la formazione ospite, che tenta di riaprire i giochi affidandosi prima a un tiro dalla distanza di Kilicsoy, facile preda di Nicolas, e poi all’opportunismo di Pavoletti. Al 67′, l’attaccante rossoblù accorcia le distanze con una mezza rovesciata, sfruttando una palla vagante e un’uscita non impeccabile dell’estremo difensore nerazzurro. Gli ultimi assalti del Cagliari producono un’ulteriore occasione sui piedi di Trepy al 70′, ma la sua conclusione da buona posizione termina alta, certificando la compattezza del blocco difensivo pisano che blinda il risultato fino al fischio finale. Nei minuti di recupero sulla testa di Moreo capita l’occasione per il poker, ma Caprile si fa trovare pronto.

Il tabellino

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi (46’ Albiol), Caracciolo, Canestrelli; Leris (90’ Toure), Marin (16’ Hojholt), Aebischer, Angori; Tramoni (72’ Akinsanmiro), Moreo; Durosinmi. All. Hiljemark.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina (46’ Zappa), Dossena, Ze Pedro (75’ Albaraccin); Adopo (46’ Pavoletti), Obert, Gaetano (63’ Mazzitelli); Folorunsho, Sulemana; Kilcsoy (63’ Trepy). All. Pisacane.

RETI: 8’ Moreo (P), 52’ Caracciolo (P). 54’ Caracciolo (P), 67’ Pavoletti (C).

NOTE: Ammoniti: Ze Pedro (C), Obert (C), Aebischer (P). Espulsione: Durosinmi (P), Obert (C).