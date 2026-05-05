UniCredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa – Ascolta

La finanza e la politica, insieme al mercato, decideranno se UniCredit alla fine riuscirà ad acquisire il controllo di Commerzbank. Un’operazione, quella costruita dal ceo Andrea Orcel, che ha un evidente fondamento industriale e una altrettanto evidente proiezione strategica, non solo per tutte e due le banche ma anche per il sistema finanziario europeo nel suo complesso. Da una parte ci sono gli interessi di parte, quelli reali e quelli presunti, dall’altra l’opportunità di creare valore attraverso le dimensioni, le sinergie e la competitività di una banca che sarebbe sempre più europea e sempre meno italiana e tedesca.

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