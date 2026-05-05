Pallavolo Cascina batte Invicta Grosseto 3-1: playoff sempre più vicini

CASCINA – Serie C maschile Cascina Invicta si chiude con una vittoria pesante per i padroni di casa, che superano 3-1 l’Invicta Volleyball Grosseto al termine di una gara meno semplice del previsto. Tre punti fondamentali per consolidare la posizione in zona playoff e continuare a inseguire un piazzamento di vertice.

Il match, disputato in casa della Pallavolo Cascina, sembrava indirizzato fin dalle prime battute. Il primo set scorre veloce, con i ragazzi allenati da Fabrizio Ricoveri capaci di imporre ritmo e qualità, chiudendo con un netto 25-14. Una partenza convincente, che lasciava presagire una gara in controllo.

Nel secondo parziale, però, la partita cambia volto. L’Invicta Volleyball Grosseto, pur in formazione rimaneggiata, alza il livello del gioco e sfrutta un calo di attenzione dei locali. Cascina appare meno lucida e concede troppo, fino a perdere ai vantaggi 24-26. Un passaggio a vuoto che riapre il confronto e mette in evidenza qualche difficoltà già emersa in altre occasioni stagionali.

La reazione arriva nel terzo set. Dopo le indicazioni dalla panchina, il sestetto composto tra gli altri da Lorenzo Marranini, Nicola Salvini, Matteo Frosini e il capitano Gabriele Di Nasso ritrova ordine e intensità. Il risultato è un parziale fotocopia del primo, chiuso ancora 25-14, segno di una squadra capace di rialzarsi nei momenti chiave.

Nel quarto set, Cascina gestisce con maggiore equilibrio, mantenendo il controllo fino al definitivo 25-21. Un finale più ordinario, ma sufficiente per archiviare una gara che, sulla carta, poteva essere meno complicata.

La Serie C maschile Cascina Invicta conferma quindi una squadra solida ma ancora discontinua, capace di alternare fasi di grande efficacia a momenti di calo. Un aspetto su cui lavorare in vista della fase decisiva della stagione.

In classifica, la vittoria consente ai pisani di mantenere saldo l’obiettivo playoff, già matematicamente conquistato, e di continuare a inseguire il secondo posto. Il primo posto, invece, è ormai appannaggio del Torretta Livorno, formazione che ha dimostrato maggiore continuità nel corso del campionato.

Il prossimo impegno vedrà Cascina impegnata in trasferta contro il Firenze Ovest, squadra in lotta per restare tra le prime quattro. Una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per evitare calcoli e chiudere al meglio la stagione regolare.

Tabellino

Risultato finale: Pallavolo Cascina – Invicta Volleyball Grosseto 3-1 (25-14, 24-26, 25-14, 25-21)

Pallavolo Cascina: Mario Armani, Iacopo Baronti, Enrico Barsanti, Andrea Bernardini, Francesco Casapieri, Gabriele Di Nasso (K), Matteo Frosini, Lorenzo Germelli, Francesco Leli, Mattia Mariotti, Lorenzo Marranini, Samuele Pergolesi (L), Mario Rosati, Nicola Salvini, Alberto Tripiccione, Marco Urbano, Andrea Zucchini.

Allenatore: Fabrizio Ricoveri

Dirigente accompagnatore: Alessandro Garzella

Segnapunti: Stefano Fastelli