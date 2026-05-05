16.7 C
Firenze
martedì 5 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Dopo 29 anni torna un fiocco rosa, il paese festeggia Sofia

A Vallico di Sotto, nel comune di Fabbriche di Vergemoli, nasce una bambina dopo quasi tre decenni

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
A newborn baby
Immagine di rawpixel.com su Magnific
1 ' di lettura

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Sofia nata dopo 29 anni Vallico di Sotto: nel piccolo borgo della Garfagnana è festa grande per l’arrivo della prima bambina dopo quasi tre decenni. Le campane hanno suonato a distesa, rompendo il silenzio della frazione e annunciando una nascita attesa da tutta la comunità.

Siamo a Vallico di Sotto, una piccola località nel territorio di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca, dove vivono circa 60 abitanti. Qui la nascita di Sofia ha assunto un significato speciale, diventando un evento condiviso da tutto il paese. Non si trattava del consueto rintocco funebre, ma di un segnale di festa che ha subito richiamato l’attenzione dei residenti.

La piccola è nata il 27 aprile, poco dopo mezzogiorno, ed è figlia di Michele Marini, originario del borgo, e di Elena Ridolfi, proveniente da Diecimo. Una nascita che interrompe un lungo periodo senza fiocchi rosa: l’ultima bambina era nata ben 29 anni fa, mentre l’ultimo maschietto risaliva a circa 14 anni fa.

Non appena la notizia si è diffusa, chi si occupa della chiesa ha deciso di salire sul campanile e suonare le campane a festa, un gesto simbolico per condividere la gioia con tutta la comunità. Un segnale insolito, che in quel contesto è stato subito interpretato come una buona notizia.

Per la madre, Sofia rappresenta qualcosa di più di una semplice nascita. La bambina è stata accolta come una sorta di simbolo per il borgo, tanto da essere considerata, di fatto, la figlia di tutti. Un sentimento che riflette il forte legame tra gli abitanti di questa realtà montana, dove le relazioni sociali sono ancora molto strette.

La scelta della famiglia di vivere nel borgo conferma inoltre la volontà di restare legati al territorio, in un’area che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con il fenomeno dello spopolamento. In questo contesto, ogni nuova nascita assume un valore ancora più significativo.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
acquazzone
16.7 ° C
19 °
16.3 °
93 %
3.6kmh
75 %
Mar
18 °
Mer
18 °
Gio
21 °
Ven
22 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1988)ultimora (1016)ImmediaPress (277)Video Adnkronos (250)lavoro (73)sport (72)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati