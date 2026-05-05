Dopo 29 anni torna un fiocco rosa, il paese festeggia Sofia

FABBRICHE DI VERGEMOLI – Sofia nata dopo 29 anni Vallico di Sotto: nel piccolo borgo della Garfagnana è festa grande per l’arrivo della prima bambina dopo quasi tre decenni. Le campane hanno suonato a distesa, rompendo il silenzio della frazione e annunciando una nascita attesa da tutta la comunità.

Siamo a Vallico di Sotto, una piccola località nel territorio di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca, dove vivono circa 60 abitanti. Qui la nascita di Sofia ha assunto un significato speciale, diventando un evento condiviso da tutto il paese. Non si trattava del consueto rintocco funebre, ma di un segnale di festa che ha subito richiamato l’attenzione dei residenti.

La piccola è nata il 27 aprile, poco dopo mezzogiorno, ed è figlia di Michele Marini, originario del borgo, e di Elena Ridolfi, proveniente da Diecimo. Una nascita che interrompe un lungo periodo senza fiocchi rosa: l’ultima bambina era nata ben 29 anni fa, mentre l’ultimo maschietto risaliva a circa 14 anni fa.

Non appena la notizia si è diffusa, chi si occupa della chiesa ha deciso di salire sul campanile e suonare le campane a festa, un gesto simbolico per condividere la gioia con tutta la comunità. Un segnale insolito, che in quel contesto è stato subito interpretato come una buona notizia.

Per la madre, Sofia rappresenta qualcosa di più di una semplice nascita. La bambina è stata accolta come una sorta di simbolo per il borgo, tanto da essere considerata, di fatto, la figlia di tutti. Un sentimento che riflette il forte legame tra gli abitanti di questa realtà montana, dove le relazioni sociali sono ancora molto strette.

La scelta della famiglia di vivere nel borgo conferma inoltre la volontà di restare legati al territorio, in un’area che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con il fenomeno dello spopolamento. In questo contesto, ogni nuova nascita assume un valore ancora più significativo.