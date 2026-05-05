Putin sempre più solo, teme un golpe o un attentato – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 5 Maggio 2026 17:56 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard” Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute” Video News Lavoro, Baroni (Assolavoro): “Novità Ccnl supportano competitività aziende” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Studentati: finanziare l’accessibilità, basta residenze private fuori portata” Video News A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Video News Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6% Carica altri Firenze acquazzone enter location 16.7 ° C 19 ° 16.3 ° 93 % 3.6kmh 75 % Mar 18 ° Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Lavoro Lavoro, Bottini: “Somministrazione crea occupazione di qualità” Lavoro Baroni (Assolavoro): “Nuovo Ccnl innovativo, più welfare e servizi” Euro Zoom UniCredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa – Ascolta Tecnologia COMICON Napoli 2026: numeri e impatto economico da record per il festival Tecnologia Card Show Roma 2026: evento collezionismo e trading cards SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video news Video News Euro digitale, Crosetto (FdI): “Stop alla dipendenza da provider USA” Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti”