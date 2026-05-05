Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6% Video News 5 Maggio 2026 13:44 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video News Università, Ceci (Tor Vergata): “Momento di approfondimento e memoria pubblica” Video News II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi Video News Poste Italiane supera i 9.200 Postamat installati Video News Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate Video News Musica, Carloni (Cna Umbria): “Pre-opening di Umbria Jazz sarà gratuito e aperto a tutti” Video News Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): “Tanti artisti all’edizione 2026, non solo Sting e Zucchero” Video News Musica, Mazzoni (Umbria Jazz): “Festival nasce gratuito, itinerante e nelle piazze” Video News Tumori: ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti Video News L’Europa guarda a Hormuz con il fiato sospeso – Eurofocus podcast, Adnkronos Carica altri Firenze nubi sparse enter location 16.8 ° C 18.2 ° 15.4 ° 95 % 3.1kmh 75 % Mar 17 ° Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Lavoro L’identikit dell’agronomo, con competenze solide spinti da passione per natura e ambiente Lavoro Mozzarella bufala Dop e pasta di Gragnano Igp a Tuttofood Salute e Benessere Cardiologia italiana a Rimini, 57mo congresso dell’Anmco Salute e Benessere Sforzo fisico, ricerca italiana spiega ruolo dei nitrati della barbabietola Lavoro Inail e Federmanager, intesa strategica per salute e sicurezza pmi SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video news Video News Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male”