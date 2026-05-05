Università, Ceci (Tor Vergata): “Momento di approfondimento e memoria pubblica” Video News 5 Maggio 2026 12:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video News II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi Video News Poste Italiane supera i 9.200 Postamat installati Video News Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate Video News Musica, Carloni (Cna Umbria): “Pre-opening di Umbria Jazz sarà gratuito e aperto a tutti” Video News Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): “Tanti artisti all’edizione 2026, non solo Sting e Zucchero” Video News Musica, Mazzoni (Umbria Jazz): “Festival nasce gratuito, itinerante e nelle piazze” Video News Tumori: ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti Video News L’Europa guarda a Hormuz con il fiato sospeso – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenibilità insieme” Video News Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie’ Carica altri Firenze nubi sparse enter location 15.6 ° C 16.3 ° 14.9 ° 90 % 5.4kmh 75 % Mar 18 ° Mer 17 ° Gio 22 ° Ven 24 ° Sab 24 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Oncologi: “In 4 anni raddoppiato uso sigarette elettroniche e tabacco riscaldato” Primo Piano Stalking e lesioni aggravate: arrestato dopo aver speronato e picchiato l’ex convivente Cronaca San Giovanni Valdarno, sfregio al parco Falcone e Borsellino. Diop: “Colpita la nostra memoria collettiva” Cultura ed Eventi Da Siena all’America Latina: cala il sipario su DeSK. Bimonte: “Creato un network stabile tra università” Tecnologia Apple svela la nuova collezione Pride 2026 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video News II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi Video news Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video News II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi