Musica, Mazzoni (Umbria Jazz): “Festival nasce gratuito, itinerante e nelle piazze” Video News 5 Maggio 2026 07:45 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Musica, Carloni (Cna Umbria): “Pre-opening di Umbria Jazz sarà gratuito e aperto a tutti” Video News Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): “Tanti artisti all’edizione 2026, non solo Sting e Zucchero” Video News Tumori: ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti Video News L’Europa guarda a Hormuz con il fiato sospeso – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Agricoltura, Fidanza (FdI): “Zootecnia al centro: competitività e sostenibilità insieme” Video News Tumori: De Lorenzo (Favo), ‘con innovativi più vita e meno effetti collaterali terapie’ Video News Tumori vescica, oncologo Calabrò ‘migliore qualità vita con somministrazione nivolumab sottocute’ Video News Tumori: Ascierto, ‘con immunoterapia nivolumab sottocute vantaggi per sistema e pazienti’ Video News Salute, benessere e sostenibilità | Terzo rapporto sulla sostenibilità sociale Video News Epidemia su una nave da crociera verso Capo Verde: tre morti Video News Formazione: con Talent Lab di Leroy Merlin 60% di manager entro il 2026 Video News Formazione: Mitolo (Leroy Merlin), ‘con Talent Lab sviluppiamo nostri futuri leader’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 13.3 ° C 14.1 ° 12.6 ° 81 % 4.9kmh 100 % Mar 18 ° Mer 17 ° Gio 22 ° Ven 24 ° Sab 26 ° Ultimi articoli Primo Piano Fiamme in un edificio abbandonato a Empoli, notte di superlavoro per i vigili del fuoco Salute e Benessere Cardiologia italiana a Rimini, 57mo congresso dell’Anmco Economia Quasi 2400 posti per 400 progetti con il Servizio Civile Regionale Primo Piano Notte fonda per la Fiorentina: travolta 4-0 da una Roma implacabile Finanza Mps, costituiti i comitati endoconsiliari: un solo presidente espresso dalla minoranza SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Musica, Carloni (Cna Umbria): “Pre-opening di Umbria Jazz sarà gratuito e aperto a tutti” Video News Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): “Tanti artisti all’edizione 2026, non solo Sting e Zucchero” Video News Tumori: ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti Video news Video News Musica, Carloni (Cna Umbria): “Pre-opening di Umbria Jazz sarà gratuito e aperto a tutti” Video News Musica, Pagnotta (Umbria Jazz): “Tanti artisti all’edizione 2026, non solo Sting e Zucchero” Video News Tumori: ok di Aifa a immunoterapia sottocute, si somministra in pochi minuti