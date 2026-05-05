16.8 C
Firenze
martedì 5 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
16.8 ° C
18.2 °
15.4 °
95 %
3.1kmh
75 %
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
21 °
Ven
22 °
Sab
25 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1956)ultimora (1006)ImmediaPress (276)Video Adnkronos (242)sport (72)lavoro (70)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati