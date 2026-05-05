Lavoro, Baroni (Assolavoro): “Novità Ccnl supportano competitività aziende” Video News 5 Maggio 2026 15:47 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Studentati: finanziare l’accessibilità, basta residenze private fuori portata” Video News A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Video News Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6% Video News Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Video News Università, Bianchi: “Importante non abituarsi alla normalità del male” Video News Università, Ceci (Tor Vergata): “Momento di approfondimento e memoria pubblica” Video News II white paper Repower su turismo e innovazione: puntare su ecosistemi sostenibili ed interconnessi Video News Poste Italiane supera i 9.200 Postamat installati Carica altri Firenze nubi sparse enter location 16.8 ° C 18.2 ° 15.4 ° 95 % 3.1kmh 75 % Mar 17 ° Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Giornata asma, Patella (Siaaic) ‘in forma grave approccio multidisciplinare’ Salute e Benessere Giornata asma, Rogliani (Sip) ‘far funzionare rete integrata ospedale-territorio’ Salute e Benessere Malattie rare, parte da Milano la campagna Cl3ar per la salute dei reni Lavoro Assolavoro: “Lavoratori tramite agenzia, 1 su 3 impiegato in Lombardia” Sport Birindelli lancia la Pianese: “In campo con spensieratezza contro la Juventus. I sogni vanno coltivati” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute” Video news Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute”