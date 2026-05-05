Lavoro: a Milano il quinto appuntamento di Assolavoro per il nuovo Ccnl somministrazione Video News 5 Maggio 2026 16:15 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard” Video News Roma Tor Vergata aderisce all’iniziativa ‘Le università per Giulio Regeni’ Video News Lavoro, Treu: “Agenzie protagoniste nel mercato del lavoro” Video News Lavoro, avvocato Bottini: “Somministrazione gode di ottima salute” Video News Lavoro, Baroni (Assolavoro): “Novità Ccnl supportano competitività aziende” Video News Casa, Tinagli (Pd): “Studentati: finanziare l’accessibilità, basta residenze private fuori portata” Video News A Livorno si chiude la Settimana Velica Internazionale 2026: record di partecipazione e successo Video News Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6% Video News Musica: dal 3 al 12 luglio torna a Perugia ‘Umbria Jazz’, Sting apre la 53a edizione Video News Università, rettore Levialdi Ghiron (Tor Vergata): “Importante coinvolgere studenti e società Carica altri Firenze acquazzone enter location 16.7 ° C 19 ° 16.3 ° 93 % 3.6kmh 75 % Mar 18 ° Mer 18 ° Gio 21 ° Ven 22 ° Sab 25 ° Ultimi articoli Lavoro Turismo, Icon Collection: Antico Podere San Francesco rinasce come San Francesco Country Resort Lavoro Nuova bottiglia in vetro top label e Premio culturale, parte il rilancio di ‘Acqua Nocera Umbra’ Demografica Ci laviamo meno le mani, ma puliamo di più lo smartphone: la nuova igiene degli italiani Salute e Benessere Giornata asma, Patella (Siaaic) ‘in forma grave approccio multidisciplinare’ Salute e Benessere Giornata asma, Rogliani (Sip) ‘far funzionare rete integrata ospedale-territorio’ SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard” Video news Video News Unicredit e Commerzbank, in mezzo c’è l’Europa Video News Euro digitale, Falcone (FI): “Moneta del futuro: vantaggi per cittadini e commercianti” Video News Euro digitale, Tridico (M5S): “La sovranità monetaria europea da concorrenza a Visa-Mastercard”