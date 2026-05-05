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Baroni (Assolavoro): “Nuovo Ccnl innovativo, più welfare e servizi”

Lavoro
REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Abbiamo voluto organizzare questa serie di incontri in tutta Italia per presentare i contenuti del rinnovo del nostro contratto di settore, siglato a metà dell’anno scorso. È un contratto particolarmente innovativo in cui abbiamo introdotto delle misure importanti, soprattutto nell’area del welfare e dei servizi ai lavoratori. Ci sentiamo sempre di più un datore di lavoro capace di assicurare, a tutti i candidati lavoratori che incontriamo, un accesso al lavoro facilitato e una capacità di contribuire alla continuità professionale di tutte le nostre persone”. Così Francesco Baroni, presidente di Assolavoro, intervenendo oggi alla sede di Assolombarda alla tappa milanese del Roadshow di Assolavoro dedicato all’approfondimento del nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori in somministrazione, rinnovato lo scorso luglio. 

Il nuovo Ccnl, con valenza triennale, interessa circa un milione di lavoratori occupati tramite le agenzie per il lavoro. È stato, infatti, sottoscritto il 21 luglio 2025 da Assolavoro, Cgil, Cisl, Uil e le organizzazioni sindacali di categoria Nidil Cgil, Felsa Cisl e UilTemp. Ogni mese in tutta Italia lavorano in media circa 500mila lavoratori tramite le agenzie per il lavoro, tra questi più di 147mila sono in Lombardia e circa 77mila nel territorio della città metropolitana di Milano.  

“Inoltre, abbiamo voluto fare questi incontri nelle case locali di Confindustria perché riteniamo che le novità che abbiamo introdotto nel Ccnl rafforzano ulteriormente il nostro ruolo come realtà che supportano le aziende a essere più competitive, non solo in termini di flessibilità, ma in termini di capacità di assicurare i migliori talenti e tutte quelle attività che servono a creare le competenze che oggi si fanno fatica a trovare, come l’orientamento, la formazione, il supporto nella gestione di transizioni di lavoro. Siamo molto orgogliosi di questo e ci fa piacere condividere con tutti i nostri clienti e con tutte le parti sociali che incontriamo sui territori”, conclude Baroni. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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