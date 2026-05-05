Firenze, scippi nel centro storico: arrestata una coppia

FIRENZE – Furti con strappo a Firenze al centro di un’operazione della polizia, che nei giorni scorsi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone ritenute responsabili di rapine e tentativi di furto nel centro storico.

Si tratta di un uomo di 35 anni, marocchino e di una giovane italiana di 21 anni.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, arriva al termine di un’attività investigativa coordinata dalla procura di Firenze e condotta dalla Squadra Mobile. Gli investigatori hanno ricostruito almeno tre episodi avvenuti nel corso del 2024, grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Secondo quanto emerso, nel mese di aprile la coppia avrebbe colpito una turista straniera durante le ore notturne, strappandole dal collo una collana d’oro. Un secondo episodio risale a maggio, quando i due avrebbero tentato di rapinare altre due turiste, senza riuscirci per la reazione delle vittime. L’ultimo caso ricostruito è avvenuto ad agosto, con il furto di una collana e due ciondoli ai danni di un’anziana.

Le indagini sui furti hanno permesso di collegare i tre episodi a un unico schema operativo, caratterizzato da azioni rapide e mirate, spesso nelle ore serali o notturne e ai danni di persone vulnerabili o distratte.

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta una prima risposta investigativa a una serie di reati che negli ultimi anni hanno interessato alcune aree del centro cittadino, frequentate da residenti e turisti.