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Firenze, scippi nel centro storico: arrestata una coppia

Indagini della polizia su tre episodi di furto: coinvolti un 35enne e una 21enne accusati di sottrazione di collane a turiste e anziane

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Firenze, scippi ai turisti nel centro: arrestata coppia
Crediti: Fb| @Polizia di stato
1 ' di lettura

FIRENZE Furti con strappo a Firenze al centro di un’operazione della polizia, che nei giorni scorsi ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone ritenute responsabili di rapine e tentativi di furto nel centro storico.
Si tratta di un uomo di 35 anni, marocchino e di una giovane italiana di 21 anni.

Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze, arriva al termine di un’attività investigativa coordinata dalla procura di Firenze e condotta dalla Squadra Mobile. Gli investigatori hanno ricostruito almeno tre episodi avvenuti nel corso del 2024, grazie anche all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati.

Secondo quanto emerso, nel mese di aprile la coppia avrebbe colpito una turista straniera durante le ore notturne, strappandole dal collo una collana d’oro. Un secondo episodio risale a maggio, quando i due avrebbero tentato di rapinare altre due turiste, senza riuscirci per la reazione delle vittime. L’ultimo caso ricostruito è avvenuto ad agosto, con il furto di una collana e due ciondoli ai danni di un’anziana.

Le indagini sui furti hanno permesso di collegare i tre episodi a un unico schema operativo, caratterizzato da azioni rapide e mirate, spesso nelle ore serali o notturne e ai danni di persone vulnerabili o distratte.

L’ordinanza di custodia cautelare rappresenta una prima risposta investigativa a una serie di reati che negli ultimi anni hanno interessato alcune aree del centro cittadino, frequentate da residenti e turisti.

© Riproduzione riservata

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