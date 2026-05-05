Il trucco del falso carabiniere fallisce: denunciato per tentata truffa aggravata

SIENA – Un anziano residente a Siena ha sventato un tentativo di raggiro ai suoi danni, dimostrando grande prontezza d’animo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 29 aprile 2026 nel centro cittadino, precisamente in via Pispini.

Alla porta dell’uomo si è presentato un individuo che ha finto di essere un ‘maresciallo’ dell’Arma, con l’intento di guadagnarsi la sua fiducia e farsi consegnare oggetti preziosi e oro custoditi all’interno dell’abitazione. La potenziale vittima, tuttavia, non si è lasciata intimorire né ingannare dai modi e dall’autorevolezza simulata dell’interlocutore. Fiutando immediatamente la trappola, l’anziano si è rifiutato di cedere i propri beni e ha avuto la lucidità di contattare il numero di emergenza 112.

La chiamata ha innescato il rapido intervento della sezione operativa della compagnia cittadina. I veri militari sono giunti sul posto in pochi minuti, riuscendo a interrompere l’azione criminosa e a bloccare il malintenzionato prima che potesse allontanarsi. L’uomo, un cittadino italiano di 42 anni (classe 1984) già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato e denunciato a piede libero con l’accusa di tentata truffa aggravata. L’operazione rientra nel quadro delle direttive strategiche stabilite dalla Prefettura di Siena per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

A margine della vicenda, il comando provinciale ha diffuso una serie di raccomandazioni per aiutare la cittadinanza a riconoscere i malfattori. Le forze dell’ordine ricordano che nessun militare chiederà mai la consegna di contanti o gioielli per saldare finte sanzioni, pagare cauzioni o per ‘mettere al sicuro’ i risparmi.

I truffatori fanno spesso leva sulla pressione psicologica, parlando velocemente per mettere ansia alle vittime, o inventando finti incidenti stradali che avrebbero coinvolto un parente, il quale necessiterebbe di soldi urgenti per evitare il carcere. Altre tattiche ricorrenti includono l’esibizione molto rapida di tesserini falsi, l’utilizzo di uniformi approssimative o la scusa di dover controllare i numeri di serie delle banconote per verificarne l’autenticità. La raccomandazione principale diffusa dalle autorità rimane quella di non aprire la porta agli sconosciuti e di allertare subito i soccorsi in caso di richieste anomale.

Si precisa infine che, trovandosi il procedimento nella fase delle indagini preliminari, la posizione del quarantaduenne è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e l’uomo è da considerarsi innocente fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva.