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Addio a Roberto Masieri, sua l’intuizione della scritta ambulanza all’incontrario sui mezzi di soccorso

Scandicci saluta lo storico dirigente Humanitas, protagonista del volontariato e delle Pubbliche assistenze

Cronaca
REDAZIONE
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Addio a Roberto Masieri, l’intuizione della scritta aznalubma
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SCANDICCI – È morto Roberto Masieri, storico dirigente di Humanitas di Scandicci e figura centrale nel mondo delle pubbliche assistenze. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla famiglia a esequie avvenute, suscitando cordoglio nel territorio e nel volontariato toscano e nazionale.

Masieri ha rappresentato per decenni un punto di riferimento nella crescita delle associazioni di soccorso. Il suo percorso con Humanitas iniziò il 19 maggio 1971, quando entrò come volontario frequentando il corso di pronto soccorso e diventando milite nel servizio notturno delle ambulanze. Da allora il suo impegno non si è più fermato, contribuendo allo sviluppo di numerosi servizi e iniziative sociali.

Tra le intuizioni più note legate a Roberto Masieri c’è quella dell’aznalubma, la scritta ambulanza riportata al contrario sul frontale dei mezzi di soccorso. L’idea nasce dalla necessità di rendere la parola leggibile negli specchietti retrovisori delle auto, facilitando così il passaggio dei veicoli di emergenza. Una soluzione semplice ma efficace, adottata nel tempo in tutto il mondo.

Il contributo di Masieri non si è limitato all’innovazione tecnica. È stato protagonista anche nello sviluppo del volontariato organizzato, ricoprendo il ruolo di presidente dell’Unione Toscana delle Pubbliche Assistenze e favorendo la crescita delle associazioni da 53 a 162 realtà. Ha inoltre promosso la nascita della rivista Volontariato democratico e del campo scuola di Tirrenia per la formazione dei volontari.

Importante anche il suo impegno nella sanità territoriale e nella protezione civile. Masieri contribuì all’introduzione del servizio di guardia medica e del medico rianimatore sulle ambulanze, avviato nel 1975. Partecipò inoltre alle principali emergenze nazionali, dall’alluvione di Firenze al terremoto del Friuli, fino al sisma dell’Irpinia del 23 novembre 1980, quando i volontari toscani furono tra i primi a intervenire.

Nel corso della sua attività ha collaborato anche ai processi di riforma sanitaria che portarono alla nascita del Servizio sanitario nazionale nel 1978, contribuendo alla costruzione di un modello di assistenza più moderno e integrato.

© Riproduzione riservata

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