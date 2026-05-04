17.9 C
Firenze
lunedì 4 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Muore carbonizzato nell’auto finita fuori strada a Massa

Tragedia intorno all'1,15. L'impatto è stato talmente violento da innescare un incendio che ha avvolto rapidamente l'abitacolo

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
ambulanza e vigili del fuoco foto Met
Foto Met
Meno di 1 ' di lettura

MASSA – Drammatico incidente nella notte appena trascorsa in via degli Unni, nella zona industriale di Massa, dove un uomo ha perso la vita a seguito di un violento schianto contro un palo dell’illuminazione pubblica. L’allarme è scattato intorno alle 1,15, quando la vettura, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada proprio nei pressi della concessionaria Brotini.

L’impatto è stato talmente violento da innescare un incendio che ha avvolto rapidamente l’abitacolo. Per il conducente, rimasto intrappolato all’interno del veicolo in fiamme, non c’è stato purtroppo nulla da fare: l’uomo è morto carbonizzato. Al momento non sono ancora note le generalità della vittima né l’età presunta, proprio a causa delle condizioni in cui è stato rinvenuto il corpo. Si lavora a identificate il proprietario dell’auto, con tutta probabilità la vittima del sinistro.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area, insieme ai sanitari del 118 giunti con l’automedica e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara.

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica del tragico sinistro che è costato la vita all’automobilista.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo coperto
17.9 ° C
18.9 °
17.1 °
47 %
1.3kmh
100 %
Lun
18 °
Mar
17 °
Mer
18 °
Gio
22 °
Ven
24 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1988)ultimora (1004)ImmediaPress (294)Video Adnkronos (239)sport (75)Tecnologia (73)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati