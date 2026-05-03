Monte Faeta in fiamme, San Giuliano pensa già al futuro: “Subito opere di rimboschimento”

SAN GIULIANO TERME – Il giorno dopo la grande la grande paura, l’obiettivo è già proiettato sul futuro: “Dobbiamo mettere in sicurezza i versanti del Monte Faeta andati in fumo con opere di rimboschimento”. Lo dice il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli. “Già nelle prossime ore – annuncia – presenteremo alla Regione la richiesta di dichiarazione di stato di calamità naturale e messa in sicurezza dai rischi di dissesto idrogeologico dei versanti colpiti dall’incendio”.

Ora la priorità è quella. E il lavoro da fare non è poco perché complessivamente, il rogo, partito il 28 aprile dal versante lucchese del Faeta, ha riguardato ben 710 ettari di bosco, 420 dei quali nel territorio sangiulianese, in particolare, il fianco al di sopra di Asciano. “A memoria non si ricorda un incendio di queste proporzioni sui nostri monti”, continua Cecchelli.

È per quello che il giorno dopo il ritorno a casa di tutti i residenti della popolosa frazione sangiulianese, la sensazione è quella del pericolo scampato: nonostante le fiamme siano arrivate vicinissime alle abitazioni, infatti, non ci sono feriti, né persone che abbiano subito malori a causa del fumo e, alla fine, si conta una sola casa parzialmente danneggiata. “A un certo ci ha aiutato anche il vento, che fortunatamente, ha cambiato direzione, ma il merito è soprattutto del lavoro straordinario di tutto il sistema della protezione civile che è riuscito a contrastare e bloccare le fiamme impedendogli di avvicinarsi ancora di più al centro abitato – ha spiegato Cecchelli – complessivamente nelle operazioni sono state coinvolte oltre mille fra vigili del fuoco, operatori e volontari, fra cui 354 squadre de sistema regionale dell’antincendio boschivo. Il mio ringraziamento va a loro e a tutti i volontari, le associazioni, la polizia locale e i dipendenti comunali che si sono adoperati nell’assistenza delle famiglie che abbiamo dovuto evacuare. Grazie anche agli ascianesi per la collaborazione e l’aiuto offerto nelle ore precedenti: senza la piena collaborazione dei cittadini, avremmo avuto molte difficoltà in più”.