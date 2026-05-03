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Bambina di otto mesi si ustiona in un incidente domestico: trasportata d’urgenza al Meyer

Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (2 maggio) a Bibbiena, in provincia di Arezzo: non è in pericolo di vita

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
(foto ospedale Meyer)
Meno di 1 ' di lettura

BIBBIENA – Momenti di grande apprensione nella serata di ieri (2 maggio) a Bibbiena, in provincia di Arezzo, dove una bambina di appena otto mesi è rimasta vittima di un serio incidente domestico mentre si trovava a cena con i genitori. La piccola ha riportato ustioni a una gamba e a un braccio, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la bambina avrebbe afferrato e tirato la tovaglia del tavolo, provocando la caduta accidentale di un pentolino che conteneva del liquido caldo, il quale le si è rovesciato addosso. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente e, data la tenera età della paziente e la dinamica dell’evento, è stato disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Stando a quanto si apprende dalle ultime informazioni, le condizioni della neonata sarebbero attualmente stabili e, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita. Sull’episodio sono ora in corso gli accertamenti dei carabinieri, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con esattezza ogni dettaglio di quanto accaduto durante la cena.

© Riproduzione riservata

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