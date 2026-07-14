San Giovanni Valdarno, i Carabinieri arrestano due persone per droga e furto

SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Controlli intensificati da parte dei Carabinieri a San Giovanni Valdarno, dove l’attività di monitoraggio del territorio ha portato all’arresto di due persone per reati differenti nel corso di una singola giornata.

Il primo intervento ha riguardato un giovane di 24 anni, di origini albanesi, fermato nel pomeriggio in via Peruzzi durante un posto di blocco. Il comportamento nervoso mostrato dal conducente ha spinto i militari a procedere con un controllo approfondito, che ha permesso di rinvenire tre dosi di cocaina nascoste sotto il tappetino dell’auto, oltre a una somma di denaro. La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione dell’uomo, dove sono stati recuperati altro hashish, ulteriori dosi di cocaina, strumentazione utile al confezionamento e alla pesatura della droga, nonché 3.800 euro in contanti. Il 24enne è stato condotto presso il carcere di Arezzo, in attesa che l’autorità giudiziaria convalidi l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. La Procura sta ora lavorando per ricostruire la rete di provenienza delle sostanze sequestrate.

Poche ore più tardi, in via Napoli, i militari della locale Stazione hanno intercettato un uomo di 38 anni, residente a Montevarchi e già noto alle forze dell’ordine, che circolava in sella a una bicicletta elettrica. Il mezzo, dal valore stimato di circa 1.700 euro, era stato sottratto poco prima dal parcheggio di un supermercato. Proprio mentre i Carabinieri procedevano all’identificazione del sospettato, la centrale operativa ha diramato la segnalazione di furto sporta dal proprietario, un uomo di 56 anni che non aveva ritrovato la bici al termine della spesa. Il mezzo è stato immediatamente restituito al legittimo titolare, mentre per il 38enne sono scattate le manette per furto aggravato.