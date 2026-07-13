Accoltellato al torace in pieno giorno: in ospedale un giovane di 22 anni

MONTIGNOSO – Un grave episodio di sangue ha scosso la tranquillità della frazione di Piazza, nel comune di Montignoso, dove un giovane di 22 anni è rimasto ferito a seguito di un accoltellamento.

La richiesta di soccorso è giunta alla centrale operativa del 118 intorno alle 11,50. Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, la vittima, un ragazzo di 22 anni e residente a Carrara, è stata colpita con un’arma da taglio riportando una profonda ferita al torace e una lesione all’orecchio destro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i mezzi d’emergenza inviati dalla Centrale Alta Toscana, i cui sanitari hanno prestato le prime cure al giovane sul luogo dell’aggressione. Fortunatamente, l’arma non avrebbe lesionato organi vitali in modo letale: il ventiduenne è stato infatti stabilizzato e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Apuane di Massa per le cure e gli accertamenti del caso.

Nel frattempo, nella zona del ferimento si sono precipitati i carabinieri per avviare le indagini e raccogliere le testimonianze necessarie a ricostruire la dinamica e i motivi alla base del gesto.

La fuga del presunto aggressore sarebbe durata comunque molto poco: l’uomo secondo le prime indiscrezioni sarebbe infatti stato intercettato e fermato dai militari dell’Arma circa un’ora dopo l’accaduto.