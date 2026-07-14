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Inseguimento tra Viareggio e Camaiore: arrestato 33enne al termine della fuga

Una manovra di fuga protrattasi per chilometri, da via della Gronda fino a Camaiore, si conclude con il fermo di un cittadino straniero da parte dei Carabinieri

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Carabinieri
Foto di: Provincia di Luni
1 ' di lettura

VIAREGGIO – Un inseguimento notturno tra Viareggio e Camaiore si è concluso con l’arresto di un trentatreenne straniero, fermato dai Carabinieri dopo una manovra di fuga protrattasi per diversi chilometri. L’episodio si inserisce nel contesto dei controlli stradali rafforzati in Versilia per gestire l’elevato flusso di visitatori durante il periodo estivo.

Tutto è iniziato in via della Gronda, a Viareggio, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile ha segnalato a una vettura di accostare per un controllo di routine. Invece di fermarsi, il conducente ha accelerato bruscamente, costringendo i militari a inseguirlo. Durante il tragitto, durato fino in via delle Bocchette nel comune di Camaiore, i Carabinieri hanno mantenuto il contatto visivo con il fuggitivo utilizzando sirene e lampeggianti, adottando una tecnica di guida prudente per evitare che le manovre azzardate del conducente potessero causare incidenti con altri veicoli in transito.

L’operazione si è conclusa senza feriti. Dagli accertamenti effettuati subito dopo il fermo, è emerso che l’uomo, privo di fissa dimora in Italia, era alla guida di un’auto intestata a un cittadino di nazionalità polacca residente nel grossetano. Il trentatreenne ha esibito agli agenti una patente di guida estera, sulla quale sono in corso verifiche per confermarne la validità.

L’intervento è stato possibile grazie al potenziamento del presidio del territorio lungo la costa, che ha permesso di aumentare il numero di pattuglie operative nelle ore notturne. Le autorità hanno sottolineato come la prontezza del dispositivo di sicurezza abbia consentito di interrompere la situazione di pericolo prima che potesse avere conseguenze ben più gravi per la sicurezza pubblica.

© Riproduzione riservata

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