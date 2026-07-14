Cure lontane da casa: al Meyer arriva l’accoglienza solidale di Airbnb

FIRENZE – Le famiglie che si recano all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per motivi di salute potranno contare su un nuovo supporto logistico. La Fondazione Meyer e Airbnb.org, l’organizzazione non profit collegata alla piattaforma di affitti brevi, hanno stretto una collaborazione per offrire alloggi gratuiti a pazienti pediatrici e ai loro accompagnatori, chiamati a sostenere percorsi di cura lontano dalla propria residenza.

Il meccanismo prevede l’erogazione di un credito destinato a coprire i costi delle prenotazioni su Airbnb, che saranno gestite in stretto contatto con l’ospedale e il suo servizio di assistenza sociale. Questa iniziativa punta ad alleggerire il carico economico e organizzativo che grava sulle famiglie in un momento di particolare fragilità. L’accordo fiorentino si inserisce in un impegno più ampio della non profit, che in Italia collabora già con dieci organizzazioni simili e che, a livello globale, ha garantito dal 2020 oltre 1,6 milioni di notti gratuite.

Il Meyer rappresenta un polo di attrazione sanitaria di rilievo nazionale. Nel corso del 2025, la struttura ha assistito oltre 85.000 pazienti non residenti in Toscana: una quota significativa, pari al 36%, è arrivata dalle regioni del Centro, seguita dal Sud e Isole con il 28% e dal Nord con il 26%, a cui si aggiunge un 10% di provenienza estera. Il dato riflette una tendenza confermata dal rapporto della Fondazione Gimbe, che posiziona la Toscana tra le regioni italiane con la maggiore capacità di attrarre pazienti che necessitano di trattamenti specialistici fuori dalla propria area di origine.

Il fenomeno della mobilità sanitaria coinvolge ogni anno circa un milione di persone in tutta Italia. Spesso, il trasferimento del paziente richiede anche lo spostamento di almeno un accompagnatore, portando a oltre 1,3 milioni il numero di soggetti che devono trovare una sistemazione temporanea. “Sempre più famiglie arrivano al Meyer da tutta Italia e poter garantire, accanto alle cure sanitarie, un’accoglienza per quelle più bisognose è un elemento di aiuto fondamentale” ha commentato Marco Carrai, presidente della Fondazione Meyer. Da parte sua, Christoph Gorder, direttore esecutivo di Airbnb.org, ha sottolineato l’obiettivo di rendere gli spostamenti per necessità mediche più accessibili, sperando in un’ulteriore espansione del progetto tramite futuri partner locali.