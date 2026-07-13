Il Salto della Fede di Assassin’s Creed alla Coppa del Mondo di High Diving

(Adnkronos) – In occasione del lancio di Assassin’s Creed Black Flag Resynced, Ubisoft ha trovato un modo insolito ma perfettamente coerente con l’immaginario della serie per richiamare uno dei suoi simboli più iconici. Durante la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, il campione di high diving Catalin Preda ha infatti ricreato il celebre Salto della Fede, trasformando una gara sportiva in un omaggio spettacolare alla saga.

Tra le suggestive scogliere di Porto Flavia, nel territorio di Iglesias, Preda si è presentato vestendo i panni di Edward Kenway, protagonista di Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Dalla piattaforma naturale alta circa 20 metri, il due volte medagliato ai Campionati Mondiali World Aquatics si è lanciato nel vuoto riproducendo il celebre Salto della Fede, uno dei gesti più riconoscibili dell’intera serie Ubisoft fin dal debutto del primo Assassin’s Creed nel 2007.

L’esibizione, accompagnata da una scenografica bandiera nera che richiamava l’estetica piratesca del gioco, ha unito spettacolo sportivo e cultura videoludica in una cornice naturale tra le più spettacolari della Sardegna. Il risultato è stato un momento dal forte impatto visivo, capace di evocare una delle sequenze più iconiche della serie senza ricorrere alla computer grafica.

L’iniziativa ha inaugurato la tappa italiana della World Aquatics High Diving World Cup 2026, organizzata dalla federazione internazionale World Aquatics insieme a Marmeeting. Nel corso del weekend, quaranta atleti provenienti da diciassette Paesi si sono affrontati in una serie di tuffi dalle grandi altezze, raggiungendo velocità superiori agli 85 km/h in meno di tre secondi prima dell’ingresso in acqua.

Al termine della competizione, la vittoria è andata ad Aidan Heslop nella prova maschile e a Kaylea Arnett in quella femminile. L’evento, però, sarà ricordato anche per il tributo ad Assassin’s Creed, che ha portato fuori dallo schermo uno dei simboli più celebri della saga, dimostrando ancora una volta quanto il videogioco possa intrecciarsi con altri mondi dell’intrattenimento e dello sport.

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