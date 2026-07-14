Fiorentina, un altro colpo di mercato: dal Real Madrid il difensore classe 2006 Victor Valdepenas

FIRENZE – La nuova stagione della Fiorentina è partita ufficialmente ieri (13 luglio) sul rettangolo verde del Viola Park per l’inizio della preparazione estiva, ma i riflettori sono tutti puntati sulle frenetiche manovre di calciomercato. Il club viola ha infatti messo a segno un importantissimo colpo in prospettiva per la linea difensiva, assicurandosi le prestazioni del talentuoso difensore spagnolo Victor Valdepenas, classe 2006, cresciuto nella prestigiosa cantera del Real Madrid.

L’operazione con i Blancos si è chiusa sulla base di circa 8 milioni di euro, con il club spagnolo che ha voluto blindare il futuro del ragazzo mantenendo una percentuale del 50% sulla futura rivendita, oltre a garantirsi il diritto di recompra. Per il giovane centrale è pronto un contratto di cinque anni, all’interno del quale, in attesa del comunicato ufficiale di rito, è stata inserita una maxi clausola rescissoria da ben 60 milioni di euro.

Il mercato dei toscani non si ferma certo alla retroguardia. Gli uomini di mercato viola continuano a monitorare con grandissima attenzione la situazione legata a Christ Inao Oulai, promettente centrocampista ivoriano in forza al Trabzonspor che ha compiuto 20 anni lo scorso aprile e che rappresenta il profilo ideale per dare freschezza e muscoli alla mediana.

Nel frattempo, per i tifosi che non vedono l’ora di seguire i primi passi della nuova Fiorentina sul campo, si registra un piccolo cambio di programma. La prima sgambata stagionale, l’allenamento congiunto contro la formazione Primavera in programma domenica prossima sul prato del Viola Park, ha subito una variazione d’orario: il fischio d’inizio della partitella in famiglia è stato infatti anticipato alle 18, anziché alle 18,30 come precedentemente comunicato.