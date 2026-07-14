Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News 14 Luglio 2026 18:12 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario Video News Sicurezza, governo studia nuovi interventi Video News Cultura: Fabbri (Maut), ‘museo racconta storia e persone di Tor Vergata’ Video News Cultura: Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Ateneo ha coordinato restauro Torre Vergata’ Video News 14072026_VIDEONEWS_1700_3_video-hd.mp4 Video News Arrestato Nadezhdin, l’uomo che ha osato sfidare Putin Video News Incendio a Bruxelles, 4 morti e 6 dispersi: l’intervento dei vigili Video News Dubai apre un nuovo porto: perché è una buona notizia per l’Ue Video News Taglio del nastro a Cagliari: Centro di eccellenza INAIL in Sardegna per azzerare i “viaggi della Video News Inaugurazione del centro INAIL a Cagliari: un passo decisivo per l’assistenza di prossimità e la Video News Coesione: Sberna, “È pilastro dell’Europa, va rafforzata insieme a competitività” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 36.3 ° C 37.3 ° 34.8 ° 45 % 1.8kmh 19 % Mar 34 ° Mer 34 ° Gio 40 ° Ven 41 ° Sab 36 ° Ultimi articoli Salute e Benessere Caldo: integratori sali minerali servono davvero? Il medico ‘basta l’acqua ma no con gas né ‘povera” Salute e Benessere Salute, la dipendenza da ‘ritocco’ esiste, fra le habitué a rischio 1 donna su 5 Salute e Benessere Estate, +30% disturbi vista nella bella stagione, oculisti ‘8 regole per salute occhi in spiaggia’ Salute e Benessere Salute intima, ostetrica ‘dal costume bagnato a eccesso igiene, gli errori da non fare’ Cultura ed Eventi La grande scultura internazionale del secondo Novecento trova casa al Museo Guadagnucci di Massa SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario Video News Sicurezza, governo studia nuovi interventi Video news Video News Monopattini, dal 16 luglio obbligo di assicurazione Video News Cultura: a Roma torna visibile la Torre Vergata, apre il Museo archeologico universitario Video News Sicurezza, governo studia nuovi interventi