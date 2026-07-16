Italia economia n° 28 dell’15 luglio 2026 Video News 16 Luglio 2026 16:17 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Legge elettorale, Camera approva la riforma Video News Stangata carburanti, gasolio sopra 2 euro a litro Video News USA, Pete Hegseth: “Controllare che i soldati abbiano testosterone adeguato per operare al meglio” Video News IA: Gemma (FdI), “Accessibilità strumento cruciale per non lasciare nessuno indietro” Video News IA: Fiocchi (FdI), “Avata’r di traduzione in PE strumento esempio per tutti gli stati membri” Video News Gpl e Gnl, l’industria italiana chiede un ruolo centrale nella transizione energetica europea Video News La Commissione Ue contro Google, deve aprire Android ai concorrenti Video News Alzheimer: Morandotti (Airalzh), ‘in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver’ Video News Alzheimer: Mons. Sánchez Sorondo, ‘farmaci straordinari, ma necessario anche supporto spirituale’ Video News Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, ‘nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce’ Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Gli atleti Galanda e Ossola: “Playground sono il futuro dello sport inclusivo” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.7 ° C 38.2 ° 36.5 ° 39 % 1.3kmh 1 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Lun 37 ° Ultimi articoli Primo Piano Ricorso Tar Toscana di Federica Maineri: chiesto annullamento atti proclamazione sindaca Sara Grilli e Consiglio Comunale di Viareggio Sport Verso la Serie D, il Pontedera ufficializza date e programma del ritiro Primo Piano Rapporto Irpet sull’economia, Giani: “La Toscana è una delle regioni più virtuose” Sport nazionale Fisi Lazio-Sardegna, Caloro sfida Ruggeri per la presidenza Tecnologia PlayStation Plus, ecco i giochi di luglio 2026 SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Legge elettorale, Camera approva la riforma Video News Stangata carburanti, gasolio sopra 2 euro a litro Video News USA, Pete Hegseth: “Controllare che i soldati abbiano testosterone adeguato per operare al meglio” Video news Video News Legge elettorale, Camera approva la riforma Video News Stangata carburanti, gasolio sopra 2 euro a litro Video News USA, Pete Hegseth: “Controllare che i soldati abbiano testosterone adeguato per operare al meglio”