Alzheimer: Mons. Sánchez Sorondo, ‘farmaci straordinari, ma necessario anche supporto spirituale’ Video News 16 Luglio 2026 13:33 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Alzheimer: Morandotti (Airalzh), ‘in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver’ Video News Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, ‘nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce’ Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video News Gli atleti Galanda e Ossola: “Playground sono il futuro dello sport inclusivo” Video News Salis: “Bene ‘Illumina’ a Genova, sport deve essere un diritto di tutti e gratuito” Video News Siniscalchi: “Con ‘Illumina’ 32 mln di euro per 85 playground gratuiti in tutta Italia” Video News Nepi Molineris: “Con Illumina abbattiamo anche le barriere economiche dello sport” Video News Social: Ruotolo (Pd), “Cambiato paradigma, ora piattaforme digitali si adattino ai minori” Video News Genova inaugura lo Spazio Illumina, a Marassi il playground che unisce sport, inclusione e comunità Video News Bpco, D’Antonio: “Con la revisione della Nota 99 accesso alla triplice terapia più semplice e Video News Brandi (Pro Vita): “Stop diktat ideologici Ue negli aiuti all’Africa, si rispetti libertà dei Video News Card. Sarah: “Rispettare l’autodeterminazione dei popoli e la loro convinzione religiosa” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 37.4 ° C 39.3 ° 35.7 ° 43 % 0.9kmh 0 % Gio 35 ° Ven 36 ° Sab 36 ° Dom 37 ° Lun 37 ° Ultimi articoli Lavoro Le imprese italiane investiranno in Ai 18,4 milioni di dollari nel 2026, +45% nei prossimi 2 anni Cronaca Tavolo istituzionale per la linea tirrenica Pisa – Roma: sul tavolo le criticità per utenti e pendolari Tecnologia Nintendo aggiorna Mario Tennis Fever gratis, tutte le novità Tecnologia L’UE costringe Google ad aprire Android ai concorrenti Motori Drivalia, nell’estate 2026 i noleggi di auto elettrificate salgono al 54% SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Alzheimer: Morandotti (Airalzh), ‘in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver’ Video News Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, ‘nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce’ Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera” Video news Video News Alzheimer: Morandotti (Airalzh), ‘in Italia 1mln e mezzo con demenza e 3 mln di caregiver’ Video News Alzheimer: neurologo Di Lazzaro, ‘nuovi biomarcatori permettono diagnosi precisa e precoce’ Video News Stone a Trump: “La dignità non è un algoritmo, sii la persona di cui una madre andrebbe fiera”