Nintendo aggiorna Mario Tennis Fever gratis, tutte le novità

(Adnkronos) – Nintendo ha rilasciato l’aggiornamento 1.1.0 per Mario Tennis Fever, disponibile su Nintendo Switch 2, introducendo diverse novità pensate per ampliare le modalità di gioco e rivedere l’equilibrio tra i personaggi. La funzione più rilevante riguarda il supporto a GameShare e alla modalità GameChat, che permette di disputare partite con amici sprovvisti del gioco, sia con i comandi classici sia con i controlli di movimento. Per utilizzare questa funzione è comunque necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online.

Tra le new entry compare la Racchetta Buco Nero, una racchetta Fever che genera un buco nero nel punto in cui atterra il colpo Fever. L’effetto attira progressivamente i giocatori nelle vicinanze man mano che il buco nero si espande, danneggiando la barra HP di chi vi si avvicina; se la salute si azzera per questo motivo, il giocatore viene risucchiato. Il buco nero, viene specificato, non interferisce invece con la traiettoria della palla in gioco.

L’aggiornamento introduce anche un nuovo campo, il Galaxy Court, ambientato su un pianeta lontano e ispirato all’estetica di Super Mario Galaxy: la velocità della palla resta contenuta, ma i rimbalzi sono più alti del solito, e la geometria del campo cambia a seconda che si giochi in Partita Libera, in Partita Classificata o in Partita Speciale. A quest’ultima categoria si aggiunge la nuova modalità Galaxy Court Match, disputata su una superficie sferica dove compaiono a rotazione tre tipologie di Comete Burlone capaci di alterare sensibilmente le regole e le strategie dell’incontro.

Sul fronte estetico, arrivano cinque nuove colorazioni per Sfavillotto tra i personaggi giocabili e il costume classico di Mario, sbloccabile raccogliendo cinque medaglie. Include inoltre tutta una serie di migliorie all’estetica del gioco ma anche al bilanciamento tra i personaggi.

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