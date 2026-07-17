29.8 C
Firenze
venerdì 17 Luglio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Due operatori di raccolta rifiuti morti in poche ore, Fp Cgil: “Si faccia chiarezza”

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
immondizia rifiuti nettezza urbana
1 ' di lettura

FIRENZE – Sono due gli operatori di raccolta rifiuti morti fra ieri e oggi nel Comune di Bagno a Ripoli e in quello di Barberino del Mugello.

Sul tema si esprime la Fp Cgil Firenze: “Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alle famiglie, ai colleghi e a tutte le persone che erano legate ai lavoratori deceduti. Di fronte all’ennesima morte di lavoratori prevalgono il dolore e la rabbia. Chiediamo che gli accertamenti delle autorità competenti facciano piena chiarezza sulle dinamiche. Siano le indagini a stabilire con precisione i fatti. Non possiamo sapere ora se il caldo estremo ha avuto un ruolo, ma di sicuro viviamo un periodo particolare e ribadiamo la necessità di garantire le massime tutele per chi lavora all’aperto. È indispensabile che siano applicati con rigore protocolli chiari ed efficaci per la gestione del rischio da calore, prevedendo tutte le misure organizzative e di prevenzione necessarie, a partire dalla rimodulazione delle attività nelle ore più critiche, quando le condizioni lo richiedono. Abbiamo sottoscritto un protocollo caldo con Alia Plures che pensiamo vada esteso a tutte il sistema degli appalti. È un appello che stiamo rivolgendo da settimane a tutte le aziende e le istituzioni del territorio. La tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori deve restare una priorità assoluta. Su questo chiediamo che tutte le parti coinvolte continuino a fare tutto quanto è nelle proprie competenze per prevenire ogni possibile rischio e garantire condizioni di lavoro sempre più sicure“.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
29.8 ° C
30.6 °
28.8 °
53 %
0.5kmh
0 %
Ven
29 °
Sab
33 °
Dom
36 °
Lun
38 °
Mar
35 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2049)ultimora (1271)Video Adnkronos (414)Tecnologia (81)sport (77)salute (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati