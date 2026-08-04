Funerali Baresi, Dida: “Milan faccia crescere giocatori importanti come lui”

(Adnkronos) – “Una persona che ha fatto tanto per il calcio, che ha lottato, era un leader”. A dirlo è Nelson Dida, ex portiere rossonero, al suo arrivo alla basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, per i funerali di Franco Baresi. “Il primo incontro con lui è stato a San Siro. Ero piccolo ma mi ricordo che è stato fantastico al mondiale negli Usa del ’94. Figure come Baresi al Milan? Tifiamo per questo, affinché il Milan faccia crescere giocatori importanti come lui”, ha aggiunto Dida.

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