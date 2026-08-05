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Incidente mortale sul lavoro a Carrara: 44enne schiacciato da alcune lastre di marmo

Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Carrara: un operaio di 44 anni ha perso la vita all'interno dell'azienda marmifera Santucci

Cronaca
REDAZIONE
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ambulanza
(Foto Toscana Notizie)
Meno di 1 ' di lettura

CARRARA – Incidente mortale sul lavoro questa mattina a Carrara. Un uomo di 44 anni ha perso la vita all’interno di un’azienda del settore marmifero, la ditta Santucci, situata in via Provinciale Avenza Massa.

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 8,18. Secondo le prime informazioni disponibili sulla dinamica dell’infortunio, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso di alcune lastre.

La macchina dell’emergenza si è attivata tempestivamente con l’invio sul posto dei mezzi sanitari ‘Alfa’ e ‘India’ di Carrara, supportati da un’ambulanza della locale Pubblica Assistenza. Nonostante il rapido intervento, per il quarantaquattrenne non c’è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo direttamente sul luogo dell’incidente.

Presso lo stabilimento sono giunte anche le forze dell’ordine e gli operatori del Pisll, il servizio di Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I tecnici sono attualmente impegnati nell’esecuzione dei rilievi del caso, necessari per ricostruire con esattezza le fasi dell’accaduto.

© Riproduzione riservata

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