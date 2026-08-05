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Valsecchi e Iannolo d’oro a Roma: la Rari Nantes Florentia sale a dodici medaglie

Decisivi i due ori nei 50 farfalla conquistati da Edoardo Valsecchi (Senior) ed Elena Iannolo (Juniores) nella vasca del Foro Italico

Sport
Davide Caruso
Davide Caruso
iannollo valsecchi
Foto: Rari Nantes Florentia
1 ' di lettura

La Rari Nantes Florentia aggiorna il proprio medagliere ai Campionati italiani di categoria, in corso fino all’8 agosto allo Stadio del Nuoto di Roma. Nelle gare dedicate alle fasce Juniores, Cadetti e Senior, la società toscana ha conquistato sei nuovi podi, portando a dodici il totale delle medaglie ottenute nella competizione.

I risultati di spicco della giornata sono legati alle due vittorie nello stile farfalla. Sulla distanza dei 50 metri, Edoardo Valsecchi ha ottenuto il primo posto nella categoria Senior. Per il nuotatore, il successo arriva a ridosso della sua prima convocazione nella Nazionale italiana, con la quale parteciperà ai prossimi Giochi del Mediterraneo. Il secondo titolo italiano di giornata è stato vinto da Elena Iannolo, che ha chiuso in testa la gara dei 50 farfalla riservata alla categoria Juniores.

Oltre ai due ori, la squadra ha registrato il secondo posto di Andrea Dondoli, allenato da Roberto Merlini, nei 100 rana Cadetti. A completare le prestazioni sono arrivate tre medaglie di bronzo: Andrea D’Apote nei 400 stile libero Juniores, Margherita Romoli nei 400 stile libero Cadette e Matteo Vasarri nei 200 dorso Cadetti.

Questi sei piazzamenti si sommano a quelli ottenuti in precedenza dagli atleti della categoria Ragazzi. Emma Donati aveva vinto due ori nei 100 e 200 dorso, mentre Davide Ongaro aveva raccolto un argento nei 100 rana e due bronzi nei 50 e 200 rana. La quota era stata poi incrementata dal terzo posto di Ginevra Franca Longo nei 50 stile libero. Il bilancio parziale del club si attesta quindi su quattro ori, due argenti e sei bronzi.

In parallelo all’impegno romano, la Florentia sta gestendo anche le prossime scadenze internazionali. Per gli Europei di Parigi sono stati infatti convocati cinque atleti biancorossi, non presenti a Roma, accompagnati da un tecnico. Questa delegazione rende la società toscana la seconda in Italia per numero di rappresentanti all’interno della squadra azzurra.

© Riproduzione riservata

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