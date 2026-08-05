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Ospedale di comunità di Navacchio, raggiunto l’accordo per una gestione più efficace delle attività

Concordato uno stretto monitoraggio dell’andamento così da poter verificare in modo puntuale l’efficacia delle soluzioni individuate

Cronaca
REDAZIONE
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L'ospedale di comunità di Navacchio (foto Misericordia)
1 ' di lettura

CASCINA – Si è svolto un nuovo incontro dedicato all’ospedale di comunità di Navacchio, al quale hanno partecipato le direzioni dell’azienda Usl Toscana nord ovest e dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, la Regione Toscana, il Comune di Cascina e la Misericordia di Navacchio.

Nel corso della riunione è stato raggiunto un accordo che permetterà di migliorare, nei prossimi mesi, la funzionalità dell’ospedale di comunità e dell’intera struttura.

I soggetti presenti hanno infatti condiviso un assetto organizzativo più funzionale, finalizzato a garantire una gestione più efficace delle attività e una risposta sempre più adeguata ai bisogni assistenziali del territorio.

È stato inoltre concordato di attuare uno stretto monitoraggio dell’andamento dell’attività, così da poter verificare in modo puntuale l’efficacia delle soluzioni individuate e introdurre, se necessario, eventuali correttivi.

L’incontro si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale e ha confermato la volontà comune di valorizzare pienamente il ruolo della struttura di Navacchio all’interno della rete dei servizi territoriali, nell’interesse dei cittadini e della qualità dell’assistenza.

L’azienda Usl Toscana nord ovest esprime quindi soddisfazione per l’esito del confronto e ribadisce il proprio impegno, insieme agli altri soggetti coinvolti, a seguire con attenzione l’evoluzione del percorso condiviso.

L’assessora regionale alla sanità Monia Monni ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto: “La questione dell’ospedale di comunità di Navacchio è stata seguita con grande attenzione dalla Regione Toscana, nella piena consapevolezza del valore strategico che questa struttura riveste per il territorio e per l’intera rete dell’assistenza territoriale. L’intesa raggiunta rappresenta un risultato importante, frutto di un confronto serio, concreto e responsabile tra istituzioni che hanno saputo mettere al centro i bisogni dei cittadini e la qualità dei servizi. Definire un assetto organizzativo più funzionale significa dare maggiore stabilità e prospettiva a questa realtà, ma anche rafforzare la capacità del sistema di rispondere in modo appropriato, vicino e tempestivo alle esigenze delle persone. Al tempo stesso, il monitoraggio costante concordato consentirà di accompagnare con attenzione questa fase, verificando l’andamento delle attività e intervenendo, se necessario. È questo il metodo che vogliamo continuare a seguire: ascolto, collaborazione istituzionale e scelte concrete per consolidare una sanità territoriale sempre più vicina alle comunità”.

© Riproduzione riservata

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