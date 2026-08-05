Auto uscite di strada e ribaltate sulla carreggiata, doppio intervento dei vigili del fuoco

GROSSETO – Nel corso della notte i vigili del fuoco del comando di Grosseto e del distaccamento di Orbetello sono intervenuti per due distinti incidenti stradali.

Il primo intervento è avvenuto a Grosseto, lungo la Strada delle Collacchie, dove un’autovettura è uscita di strada. A bordo del veicolo si trovavano tre giovani, già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario, che ha provveduto al trasporto dei feriti in ospedale, e la polizia municipale per i rilievi di competenza e gestione della viabilità .

Il secondo intervento ha interessato la corsia nord in località Orbetello Scalo, comune di Orbetello, dove un’autovettura si è ribaltata sulla corsia. L’unico occupante era già fuori dal veicolo all’arrivo delle squadre di soccorso. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di Orbetello, il personale sanitario per il successivo trasporto in ospedale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e gestito la viabilità.