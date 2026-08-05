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Incendio di bosco a Castell’Azzara: in azione vigili del fuoco e volontari Aib

La zona impervia rende difficile l'intervento via terra: attivati 4 elicottere e anche un Canadari della flotta nazionale

Cronaca
REDAZIONE
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CASTELL’AZZZARA – Un incendio boschivo è divampato intorno alle 13.30 di oggi (5 agosto) in località Selvena, sul territorio comunale di Castell’Azzara, in provincia di Grosseto.

​Il sistema regionale antincendi boschivi si è attivato immediatamente per circoscrivere il rogo e limitare i danni alla vegetazione. Sul posto sono attualmente impegnate le squadre dell’Unione dei Comuni Amiata e dell’Unione dei Comuni Colline del Fiora, affiancate dal personale dei Vigili del fuoco.

Sul posto per i vigili del fuoco stanno operando i distaccamentI volontari di Manciano e Sorano, il distaccamento di Arcidosso e due squadre del comando di Grosseto, una delle quali Aib.

​Data la conformazione della zona e il fatto che alcuni punti critici sono difficilmente raggiungibili, la sala operativa regionale ha disposto il tempestivo invio di 4 elicotteri regionali. I velivoli stanno effettuando continui sganci d’acqua dall’alto per contenere l’avanzata delle fiamme e facilitare il lavoro a terra degli operatori. In arrivo nella zona delle operazioni anche un Canadair della flotta nazionale.

La raccomandazione è di evitare operazioni in campagna aperta che prevedano l’uso di apparecchi con fiamma libera o che possono generare scintille nonché il rispetto del divieto assoluto di abbruciamento in vigore dallo scorso 13 giugno fino al 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

© Riproduzione riservata

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