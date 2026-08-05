Giallo a Grosseto: un uomo di 62 anni trovato morto nella sua abitazione

GROSSETO – Trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via Meucci il cadavere di un uomo di 62 anni. La macabra scoperta è avvenuta nelle scorse ore nel capoluogo maremmano, facendo scattare immediatamente l’allarme e il successivo intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Grosseto, unitamente al personale della Sezione investigazioni scientifiche dell’Arma, che ha avviato i rilievi tecnici all’interno dell’appartamento per repertare ogni elemento utile alle indagini. Alle operazioni di sopralluogo prendono parte anche il medico legale e il sostituto procuratore di turno della Procura della Repubblica di Grosseto.

Al momento sono in corso tutti gli accertamenti e gli esami medico-legali necessari per chiarire le esatte cause che hanno determinato il decesso del sessantaduenne e per ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’uomo, senza escludere alcuna ipotesi al vaglio degli investigatori.