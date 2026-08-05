Genco ( Comune di Trapani): “Con Sport Illumina restituiamo ai cittadini uno spazio di comunità”

(Adnkronos) – L’inaugurazione dell’area sportiva Illumina a Trapani segna la riqualificazione di uno spazio urbano a lungo trascurato, restituito alla comunità grazie al progetto di Sport e Salute, finanziato dal ministro per lo Sport e i Giovani. L’assessore del Comune di Trapani, Andrea Genco sottolinea il valore sociale dell’iniziativa, che offre ai giovani e alle famiglie un nuovo luogo di aggregazione, annunciando ulteriori interventi per ampliare le infrastrutture sportive cittadine e rafforzare la collaborazione con le associazioni del territorio, protagoniste dell’inclusione e dell’educazione attraverso lo sport.

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