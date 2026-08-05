Illumina Trapani, il primo playground del Sud che accende la speranza di un quartiere

(Adnkronos) – Con l’inaugurazione del primo spazio Sport Illumina in Sicilia, Trapani trasforma un’area degradata in una piazza dedicata allo sport, all’inclusione e alla socialità. Il progetto, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani e realizzato da Sport e Salute, rientra in un piano nazionale di rigenerazione urbana che prevede 85 interventi, dieci dei quali in Sicilia. Il nuovo spazio, destinato a diventare un punto di riferimento per giovani e famiglie, sarà ulteriormente arricchito con aree dedicate ai bambini, rafforzando il senso di comunità e la valorizzazione del territorio attraverso lo sport.

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