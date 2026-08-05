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Pokémon Pokopia: disponibile la parte 1 del Pass di espansione Fondale Bolleblub

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – The Pokémon Company ha reso disponibile il primo dei tre contenuti scaricabili a pagamento dedicati a Pokémon Pokopia su console Nintendo Switch 2, intitolato Pass di espansione Parte 1: Fondale Bolleblub, contemporaneamente al rilascio dell’aggiornamento gratuito alla versione 2.0.0 per tutti gli utenti.  

Il nuovo contenuto a pagamento introduce nell’architettura di gioco un’inedita ambientazione sottomarina abitata da Pokémon, dove i giocatori possono costruire strutture sospese a varie altezze sfruttando appositi blocchi galleggianti e impiegando creature con abilità di elettrificazione per attivare apparati come sparabolle e lampioni urbani. L’espansione integra meccaniche di coltivazione agricola come la produzione di cocomeri gestita con l’ausilio di Pokémon specializzati nell’idratazione, consentendo inoltre di sbloccare completi, arredi, varianti d’incontro e il potenziamento della mossa Surf, unitamente alla costruzione del Sottomarino Sharpedo ideato per la creazione di stanze personalizzate sul modello delle basi segrete.  

Contestualmente, l’aggiornamento gratuito alla versione 2.0.0 abilita l’incontro con il Pokémon misterioso di tipo Acqua Manaphy, la cui presenza permette di apprendere la mossa Sub necessaria per effettuare immersioni, esplorare i fondali, nuotare a fianco delle specie acquatiche ed edificare infrastrutture nel contesto subacqueo. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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