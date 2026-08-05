Carburanti, prorogato al 25 agosto taglio accise su gasolio Video News 5 Agosto 2026 09:19 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Violenza, Inps riconosce diritto a Naspi per chi è costretto a dimettersi dal lavoro Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online Video News VicenzaORO Video News Boom di motori con il carburante annacquato, i meccanici: “Mai visti tanti casi in 50 anni” Video News Sabaudia Incontra 2026, al via il confronto tra istituzioni, politica e imprese Video News Drone ucraino su spiaggia. Zelensky invoca Musk per Starlink – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkron Video News Ceuta divide l’Europa, chi è il mandante? Video News Boom Ferragosto, spesa turistica in Italia può toccare i 15 miliardi Video News Boom Ferragosto, spesa turistica in Italia può toccare i 15 miliardi Video News Sebastiano Buglisi: “L’antimafia dei fatti”, il coraggio di denunciare raccontato in un libro Video News Ambiente: Neya del Gruppo Mundys pianta 2.500 ettari di mangrovie in Madagascar Carica altri Firenze cielo sereno enter location 30.2 ° C 31.6 ° 29.3 ° 51 % 0.5kmh 5 % Mer 38 ° Gio 37 ° Ven 39 ° Sab 40 ° Dom 42 ° Ultimi articoli Cronaca Scabbia resistente ai farmaci: l’intuizione dei medici lucchesi diventa uno studio nazionale Primo Piano Vetrine infrante con la bombola del gas e telecamere distrutte: in carcere i rapinatori del Valdarno Primo Piano Incidente mortale sul lavoro a Carrara: 44enne schiacciato da alcune lastre di marmo Sport Valsecchi e Iannolo d’oro a Roma: la Rari Nantes Florentia sale a dodici medaglie Cultura ed Eventi Università di Pisa e Mostra di Venezia: un carteggio del 1963 svela il dialogo storico tra Ragghianti e Chiarini SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Violenza, Inps riconosce diritto a Naspi per chi è costretto a dimettersi dal lavoro Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online Video news Video News Violenza, Inps riconosce diritto a Naspi per chi è costretto a dimettersi dal lavoro Video News Droni lituani per Kiev, in Russia è crisi carburante Video News Poste Delivery Web per spedire pacchi online