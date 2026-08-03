AirPods con fotocamera: potrebbero arrivare già quest’anno

(Adnkronos) – Da tempo si parla degli AirPods con fotocamera integrata, un progetto che Apple porta avanti da anni e che dovrebbe fare da apripista per l’espansione di Visual Intelligence anche al di fuori dell’iPhone. Le prime indiscrezioni collocavano il debutto del prodotto nel corso di quest’anno, salvo poi un successivo slittamento al 2027, in concomitanza con il ventesimo anniversario di iPhone e AirPods. Ora, però, una nuova indiscrezione riapre la finestra temporale e lascia intendere che una prima versione del prodotto potrebbe comunque arrivare entro la fine del 2026.

La chiave per comprendere questo cambio di prospettiva sta nel fatto che, dietro il progetto delle AirPods con fotocamera, non si nasconde un solo dispositivo ma due varianti distinte, sviluppate parallelamente secondo una prassi ricorrente in Apple, che spesso fa competere internamente più team su soluzioni alternative per lo stesso prodotto. La prima, nota con il nome in codice B798, resta programmata per il 2027 e rappresenta presumibilmente la versione più evoluta e completa. La seconda, identificata come B790, sembra invece trovarsi in uno stadio di sviluppo più avanzato e potrebbe debuttare già quest’anno.

A confermarlo è la newsletter Power On di Mark Gurman, analista di Bloomberg, che ha ricostruito la cronologia del progetto: il dispositivo B798 sarebbe stato inizialmente previsto per il 2026, salvo poi essere posticipato al 2027, mentre lo sviluppo del B790 procederebbe in parallelo e più speditamente. Secondo Gurman, riferimenti a quest’ultima variante sarebbero già comparsi nel codice di iOS 27, ed essa figurerebbe nella roadmap interna di Apple con un possibile debutto già nel corso dell’anno.

Resta naturalmente da capire come si differenzieranno concretamente le due varianti, e se entrambe arriveranno effettivamente sul mercato oppure se una delle due verrà accantonata. Non è nemmeno da escludere che sia proprio il B790 a rappresentare la prima, reale incarnazione delle AirPods con fotocamera, con un debutto ipotizzabile già a settembre. Secondo i rapporti emersi finora, il design prevederebbe steli leggermente più lunghi rispetto alle attuali AirPods Pro, necessari per ospitare le fotocamere, oltre a un LED dedicato per segnalare l’invio di dati al cloud.

—

tecnologia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)