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Foglia di alloro nella cover del telefono, il significato del trend: porta davvero fortuna?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Mettere una foglia di alloro nella custodia del cellulare porta davvero fortuna? È il trend che sta spopolando sui social, dove gli utenti raccontano di metterlo in pratica nella speranza di attirare nuove opportunità e raggiungere i propri obiettivi, sia nella vita privata che nel lavoro. 

Il legame tra l’alloro e il successo ha origini antichissime. Nell’antica Grecia e nell’antica Roma, infatti, le foglie venivano intrecciate in corone consegnate a poeti e atleti, trasformandolo in un simbolo di gloria. Ancora oggi questa pianta è associata alla fortuna e ai nuovi traguardi, tanto da essere protagonista delle corone di laurea. 

Secondo chi segue questo trend social, il telefono rappresenta l’oggetto che accompagna ogni momento della giornata. Tenere dunque una foglia di alloro tra lo smartphone e la cover avrebbe un valore simbolico: ricordare costantemente i propri obiettivi e non dimenticare mai la motivazione. C’è anche chi scrive un desiderio direttamente sulla foglia prima di inserirla per rafforzare il gesto simbolico. 

Dal punto di vista scientifico, però, non esistono prove a riguardo. Gli psicologi evidenziano tuttavia che i rituali personali possono avere benefici sul benessere mentale, contribuendo a ridurre lo stress e aumentare la motivazione. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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